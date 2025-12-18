"Судя по первой части сезона РПЛ, лучшим футболистом был вратарь "Балтики" Максим Бориско. Главный тренер Андрей Талалаев сумел сплотить команду, и Бориско стал важным её звеном. Тем более у него больше всех сухих матчей среди вратарей", - цитирует Березовского Metaratings.
Максим Бориско выступает за калининградскую "Балтику" с лета 2019 года - в текущем сезоне голкипер провел за клуб во всех турнирах 18 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего голкипера в 1,8 миллионов евро. Футболист получил вызов в сборную России в ноябре текущего года, но на поле так и не вышел.
По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 набранными очками.
Экс-игрок "Зенита" назвал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ
