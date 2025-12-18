Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Экс-игрок "Зенита" назвал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ

Экс-голкипер "Зенита" Роман Березовский назвал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Судя по первой части сезона РПЛ, лучшим футболистом был вратарь "Балтики" Максим Бориско. Главный тренер Андрей Талалаев сумел сплотить команду, и Бориско стал важным её звеном. Тем более у него больше всех сухих матчей среди вратарей", - цитирует Березовского Metaratings.

Максим Бориско выступает за калининградскую "Балтику" с лета 2019 года - в текущем сезоне голкипер провел за клуб во всех турнирах 18 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего голкипера в 1,8 миллионов евро. Футболист получил вызов в сборную России в ноябре текущего года, но на поле так и не вышел.

По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится