Семин рассказал, кто из российских вратарей мог бы перейти в европейский клуб

- Кто из вратарей РПЛ готов к переходу в европейский клуб? Думаю, Агкацев может пойти по пути Сафонова и заиграть в Европе. У него есть все данные для этого, - сказал Семин "РБ Спорт".
Напомним, вчера, 17 декабря, "ПСЖ" обыграл "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1). В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре подряд удара с точки. Матч с "Фламенго" стал для Матвея Сафонова четвертым в сезоне. С "ПСЖ" россиянин выиграл уже шесть титулов.
Станислав Агкацев является воспитанником "Краснодара". За основную команду выступает с сезона-2022/2023. Трансферная стоимость 23-летнего голкипера составляет 10 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, кто бы из российских вратарей заиграл в европейской команде.
Фото: Getty Images