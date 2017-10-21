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Валерий Петраков: мы свои шансы упустили

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал поражение своей команды в матче против "Ротора" (0:2).

"Когда играешь в футбол, нужно забивать голы. В целом в первом тайме была равная игра, возможно, с небольшим территориальным преимуществом хозяев. А вот после перерыва до пропущенного гола мы выглядели достаточно неплохо и имели два неплохих шанса забить. Но с необязательного штрафного пропустили гол, который, наверное, на совести вратаря. С такой дистанции и с таким ударом не среагировать на такой мяч – это ни в какие ворота не лезет. К сожалению, мы свои шансы упустили, а хозяева реализовали. Вот и все", - цитирует официальный сайт ФНЛ.
Теги: Петраков Томь Ротор
Вчера, 23:09
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