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Никита Симонян: подлецам-ставочникам в российском футболе не место

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал скандал во втором дивизионе.

Ранее стало известно, что трое футболистов были дисквалифицированы за ставки на эту встречу. Матч должен быть переигран.

"Такая ситуация, конечно, скажется на имидже российского футбола. И что, что они раскаялись? Таким людям вообще нечего делать в нашем футболе. Я не лезу в решения Контрольно-дисциплинарного комитета, но мнение – подлецам не место, игрокам-ставочникам в нашем футболе не место!", - цитирует Симоняна "Спорт-Экспресс".
Теги: Симонян
Сегодня, 21:02
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3
(1)
№3 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 22:12) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 13iv74
оба ведь сидят на ставке


И оба подлецы-ставочники)).


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Регистрация: 25.10.2008
№2 Написал: coban сегодня (Сегодня, 21:42) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 13iv74
оба ведь сидят на ставке

На ставке Фонбет?


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:23) #
  • +1
  •  (5)

Это он про себя и Мутко?оба ведь сидят на ставке
Регистрация: 22.11.2014
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