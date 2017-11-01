Никита Симонян: подлецам-ставочникам в российском футболе не место

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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21:59
"Бешикташ" сыграл вничью с "Монако" (1)
"Бешикташ" сыграл вничью с "Монако" (1)
20:40
Виталий Мутко: слоган финальной жеребьевки ЧМ-2018 наиболее точно отражает суть этого исторического момента
Виталий Мутко: слоган финальной жеребьевки ЧМ-2018 наиболее точно отражает суть этого исторического момента
20:07
Большинство читателей Rusfootball.info отдает свое предпочтение "Севилье" в матче со "Спартаком" (17)
Большинство читателей Rusfootball.info отдает свое предпочтение "Севилье" в матче со "Спартаком" (17)
19:50
Гендиректор "Смены": как можно было делать ставки на матчи своей команды?! В страшном сне не приснится (1)
Гендиректор "Смены": как можно было делать ставки на матчи своей команды?! В страшном сне не приснится (1)
18:41
Наставник спартаковской молодежки: огромное спасибо болельщикам, они были нашим 12-м игроком (4)
Наставник спартаковской молодежки: огромное спасибо болельщикам, они были нашим 12-м игроком (4)
17:34
Руслан Нигматуллин: "Базель" на ответный матч вышел явно не с таким настроем, какой был у него в Москве (1)
Руслан Нигматуллин: "Базель" на ответный матч вышел явно не с таким настроем, какой был у него в Москве (1)
17:14
Марио Фернандес: против Аргентины я уже играл за Бразилию, поэтому с Испанией будет интереснее (1)
Марио Фернандес: против Аргентины я уже играл за Бразилию, поэтому с Испанией будет интереснее (1)
17:06
Трое футболистов в ПФЛ дисквалифицированы за ставки, матч "Смена" - "Иртыш" будет переигран (4)
Трое футболистов в ПФЛ дисквалифицированы за ставки, матч "Смена" - "Иртыш" будет переигран (4)
16:59
Около тысячи фанатов "Спартака" на матче Юношеской лиги в Севилье скандируют "УЕФА - мафия" (8)
Около тысячи фанатов "Спартака" на матче Юношеской лиги в Севилье скандируют "УЕФА - мафия" (8)
15:59
Илья Геркус: слухи об увольнении из клуба Дениса Сарсании - это грубая и бесцеремонная ложь (2)
Илья Геркус: слухи об увольнении из клуба Дениса Сарсании - это грубая и бесцеремонная ложь (2)
15:38
Юрий Семин: ничего не могу советовать Черчесову, но Денисов и Гилерме одни из лучших в РФПЛ (11)
Юрий Семин: ничего не могу советовать Черчесову, но Денисов и Гилерме одни из лучших в РФПЛ (11)
13:57
Роман Широков: с Дзагоевым ЦСКА заиграл по-другому, все прекрасно знают, какой это футболист (2)
Роман Широков: с Дзагоевым ЦСКА заиграл по-другому, все прекрасно знают, какой это футболист (2)
Никита Симонян: подлецам-ставочникам в российском футболе не место
Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал скандал во втором дивизионе.
Ранее стало известно, что трое футболистов были дисквалифицированы за ставки на эту встречу. Матч должен быть переигран.
"Такая ситуация, конечно, скажется на имидже российского футбола. И что, что они раскаялись? Таким людям вообще нечего делать в нашем футболе. Я не лезу в решения Контрольно-дисциплинарного комитета, но мнение – подлецам не место, игрокам-ставочникам в нашем футболе не место!", - цитирует Симоняна "Спорт-Экспресс".
Ранее стало известно, что трое футболистов были дисквалифицированы за ставки на эту встречу. Матч должен быть переигран.
"Такая ситуация, конечно, скажется на имидже российского футбола. И что, что они раскаялись? Таким людям вообще нечего делать в нашем футболе. Я не лезу в решения Контрольно-дисциплинарного комитета, но мнение – подлецам не место, игрокам-ставочникам в нашем футболе не место!", - цитирует Симоняна "Спорт-Экспресс".
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