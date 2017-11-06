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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Константин Емельянов: когда я устроил демарш, меня поперли
Экс-наставник "Луча-Энергии" Константин Емельянов заявил, что для него не стала неожиданностью акция протеста игроков приморской команды, на 15 минут задержавших начало матча с "Химками".
– Не удивлены демаршу бывших подопечных?
– Конечно, нет. А чему тут удивляться? Если помните, в мае я тоже сделал демарш, сказал на пресс-конференции правду, после чего меня поперли. Это же все тянется с того сезона. И ситуация никак не выправляется. Я еще тогда говорил, что нет ни питания, ни заездов перед матчами, что мы сами приходим на игры… Сейчас все еще хуже. Ребята группами добираются на выездные игры. Разве это нормально, когда футболисты не знают, во сколько у них отбытие и рейс? Будят ночью – через 30 минут выходи… Понимаю, накипело. С игроками не созванивался. Да что мне созваниваться? Я и так знаю, что происходит. У меня сын в «Луче» работает начальником команды, я на связи с тренерами. Грустно там все.
"Матч ТВ"
– Не удивлены демаршу бывших подопечных?
– Конечно, нет. А чему тут удивляться? Если помните, в мае я тоже сделал демарш, сказал на пресс-конференции правду, после чего меня поперли. Это же все тянется с того сезона. И ситуация никак не выправляется. Я еще тогда говорил, что нет ни питания, ни заездов перед матчами, что мы сами приходим на игры… Сейчас все еще хуже. Ребята группами добираются на выездные игры. Разве это нормально, когда футболисты не знают, во сколько у них отбытие и рейс? Будят ночью – через 30 минут выходи… Понимаю, накипело. С игроками не созванивался. Да что мне созваниваться? Я и так знаю, что происходит. У меня сын в «Луче» работает начальником команды, я на связи с тренерами. Грустно там все.
"Матч ТВ"
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