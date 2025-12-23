Агент Дркушича прокомментировал слухи о переходе в ПАОК

"Не могу комментировать ничего, что основано на слухах. Давайте подождём и посмотрим, что случится в следующие дни", - сказал Ратковица "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация, что греческий клуб готовит предложение "Зениту" по покупке футболиста.
Ваня Дркушич выступает в составе петербургского клуба с августа 2024 года. В текущем сезоне на счету защитника 20 матчей, голевыми действиями игрок не отличился. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца июня 2029 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.
Фото: ФК "Зенит"