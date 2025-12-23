Газзаев - о Макарове: игрок свои претензии должен показывать на поле

"Игрок свои претензии должен показывать на футбольном поле, а не высказывать свое мнение через прессу. Он должен на поле показывать свои возможности и не выносить это никуда. Это не красит футболиста", - сказал Газзаев "Матч ТВ".
Ранее Денис Макаров заявил, что хочет покинуть "Динамо" из-за тренерского штаба.
Денис Макаров стал игроком бело-голубых в начале августа 2021 года. В текущем сезоне правый вингер провел за клуб 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года.
Бывший игрок "Динамо" Валерий Газзаев высказался о футболисте Денисе Макарове.
