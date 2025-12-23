"Это очень рискованное решение - назначать Гусева. Он же нигде не работал: ни с юношескими командами, ни главным тренером. В любом случае, руководство "Динамо" молодцы, что дали Гусеву шанс, я это поддерживаю", - сказал Пономарев "Советскому спорту".
Сегодня, 23 декабря, пресс-служба "Динамо" объявила о назначении Ролана Гусева главным тренером клуба. Ранее он являлся исполняющим обязанности наставника команды.
Под руководством Гусева в текущем сезоне бело-голубые провели 4 матча, одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения. На данный момент "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
"Очень рискованное решение". Пономарев - о назначении Гусева в "Динамо"
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о назначении Ролана Гусева главным тренером "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"