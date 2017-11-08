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Иван Соловьев досрочно завершил первую половину сезона

Полузащитника петербургского "Динамо" Ивана Соловьева снова забеспокоила травма колена, с которой он играл с самого старта сезона, и он принял решение сделать операцию до зимнего перерыва, сообщает "Спорт день за днем".

Восстановление займет примерно 2-3 месяца, так что Соловьев вернется только к сборам "Динамо" перед весенней частью первенства ФНЛ.
Теги: Соловьев Динамо СПБ
Сегодня, 04:16
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