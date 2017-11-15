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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Халл Сити" присоединился к акции в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией (25)
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Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (3)
Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (3)
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Юрий Сёмин: не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар (3)
Юрий Сёмин: не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар (3)
Алексей Пугин расторг контракт с "Араратом"
"Арарат" и нападающий Алексей Пугин приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.
Футболист обратился в клуб с просьбой о досрочном разрыве контракта, и руководство удовлетворило желание игрока.
Футболист обратился в клуб с просьбой о досрочном разрыве контракта, и руководство удовлетворило желание игрока.
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