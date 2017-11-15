Алексей Пугин расторг контракт с "Араратом"

"Арарат" и нападающий Алексей Пугин приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.Футболист обратился в клуб с просьбой о досрочном разрыве контракта, и руководство удовлетворило желание игрока.