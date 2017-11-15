Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Алексей Пугин расторг контракт с "Араратом"

"Арарат" и нападающий Алексей Пугин приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист обратился в клуб с просьбой о досрочном разрыве контракта, и руководство удовлетворило желание игрока.
Теги: Пугин Арарат
Сегодня, 16:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.