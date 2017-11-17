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Спартак Гогниев: ситуация в "Кубани"? Я не в курсе, готовлюсь к операции

Капитан "Кубани" Спартак Гогниев рассказал, что готовится к операции, которая пройдет в пятницу.

– Проблемы с плечом, с ключицей. Порвано две связки. Нахожусь в Москве, предстоит операция. В этом году уже не сыграю.

– Соответствуют ли действительности слухи, что игроки "Кубани" могут бойкотировать 18 ноября домашнюю игру с "Тюменью"?

– Не в курсе ситуации, с ребятами не общался. Вам лучше позвонить руководителям клуба и задать вопрос им.

– Деньги после того, как в августе вы вернулись в "Кубань", получали?

– Да, что-то платили, но частями и не сказать, что вовремя. Знаю, что некоторым ребятам должны еще за более ранний период. Долги есть.

"Матч ТВ"
Теги: Гогниев Кубань
Сегодня, 01:23
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