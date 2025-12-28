Вест Хэм - Брайтон. 30 декабря 2025 22:30

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Зенит" готов рассматривать предложения по Жерсону от 40 млн евро - "СЭ"
3
Бонгонда может покинуть "Спартак" бесплатно
4
Генич рассказал, что помешало возвращению Шварца в "Динамо"
2
Футболист "Зенита" интересен шести клубам - источник
2
Глава РФС заявил, что Россия намерена проводить международные футбольные турниры
3
Главные новости
Матчи
19
Скрыть
Сегодня (6)
Завтра (1)
Вчера (12)
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Сандерленд
1 - 1
1
1
Лидс
Завершен
Кристал Пэлас
0 - 0
0
0
Тоттенхэм
1 тайм
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Милан
3 - 0
3
0
Верона
Завершен
Кремонезе
0 - 2
0
2
Наполи
Завершен
Болонья
0 - 0
0
0
Сассуоло
1 тайм
Аталанта
22:45
Интер
Не начат
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Ноттингем Форест
1 - 2
1
2
Манчестер Сити
Завершен
Арсенал
2 - 1
2
1
Брайтон
Завершен
Бернли
0 - 0
0
0
Эвертон
Завершен
Вест Хэм
0 - 1
0
1
Фулхэм
Завершен
Брентфорд
4 - 1
4
1
Борнмут
Завершен
Ливерпуль
2 - 1
2
1
Вулверхэмптон
Завершен
Челси
1 - 2
1
2
Астон Вилла
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Парма
1 - 0
1
0
Фиорентина
Завершен
Лечче
0 - 3
0
3
Комо
Завершен
Торино
1 - 2
1
2
Кальяри
Завершен
Удинезе
1 - 1
1
1
Лацио
Завершен
Пиза
0 - 2
0
2
Ювентус
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Рома
22:45
Дженоа
Не начат
Англия
АПЛ
2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Арсенал
Манчестер Сити
Астон Вилла
Ливерпуль
Челси
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
Брентфорд
Кристал Пэлас
Фулхэм
Эвертон
Брайтон
Ньюкасл
Тоттенхэм
Борнмут
Лидс
Ноттингем Форест
Вест Хэм
Бернли
Вулверхэмптон
Вест Хэм - Брайтон. 30 декабря 2025 22:30
онлайн
Чемпионат Англии
19 тур
Чтобы участвовать в прогнозах
Зарегистрируйтесь
, либо
войдите
на сайт
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Вест Хэм
Брайтон энд Хоув
Чемпионат Англии
Нашли ошибку в статье?