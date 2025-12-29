Матчи Скрыть

Роналду уверен, что добьется отметки в 1000 голов

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду убежден, что забьет 1000 мячей в профессиональной карьере.
Фото: Getty Images
На данный момент в активе Роналду — 956 голов на клубном и международном уровне.

"Где бы я ни играл, на Ближнем Востоке или в Европе, я всегда хочу выигрывать трофеи и достичь той цифры, которую вы все знаете. Я уверен, что добьюсь отметки в 1000 голов, если не будет травм", — передает слова Криштиану RMC Sport.

5 февраля 2026 года Криштиану Роналду исполнится 41 год. Футболист планирует принять участие в грядущем чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Контракт Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до 30 июня 2027 года.

