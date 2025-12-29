"Неправильно говорить, что те же Сафонов и Агкацев слабее, чем Акинфеев. Они гораздо моложе, быстрее, сильнее. Понятно, что Акинфеев на слуху. Он демонстрирует хорошую игру и остается лидером. Но вратарь может играть на опыте. Акинфеев до сих пор в тренде, пусть ставит рекорды", — сказал Нигматуллин в беседе с "РИА Новости Спорт".
Недавно Матвей Сафонов отбил четыре подряд пенальти в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка ФИФА с "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1). Ранее на турнирах ФИФА четыре подряд удара с точки не удавалось отбить никому.
Станислав Агкацев в прошлом сезоне выиграл с "Краснодаром" чемпионат России. Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 16 лет, с 2003 года. С армейцами он выиграл 23 трофея.
Нигматуллин сравнил Сафонова и Агкацева с Акинфеевым
