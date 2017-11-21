"Крылья Советов" продают билеты на матч против "Шинника" от 50 рублей

С 22 ноября начнется продажа билетов на заключительный матч года – "Крылья Советов" – "Шинник", который состоится в субботу, 25 ноября, в Самаре на стадионе "Металлург".Начало игры в 15:00. Стоимость билетов от 50 рублей.Начиная со среды, билеты можно будет приобрести на официальном сайте в разделе "электронные билеты", в кассах стадиона "Металлург", а также в удаленных кассах.