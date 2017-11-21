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"Крылья Советов" продают билеты на матч против "Шинника" от 50 рублей

С 22 ноября начнется продажа билетов на заключительный матч года – "Крылья Советов" – "Шинник", который состоится в субботу, 25 ноября, в Самаре на стадионе "Металлург".

Начало игры в 15:00. Стоимость билетов от 50 рублей.

Начиная со среды, билеты можно будет приобрести на официальном сайте в разделе "электронные билеты", в кассах стадиона "Металлург", а также в удаленных кассах.

"Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Шинник
Сегодня, 04:46
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