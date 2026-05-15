СКА-Хабаровск
10:00
НефтехимикНе начат
Черноморец
13:00
УралНе начат
Ротор
13:00
ЧайкаНе начат
Челябинск
13:00
ШинникНе начат
КАМАЗ
13:00
СоколНе начат
Волга Ул
13:00
ФакелНе начат
Арсенал Тула
13:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
13:00
УфаНе начат
Торпедо
19:30
ЕнисейНе начат

Челси
17:00
Манчестер СитиНе начат

Карпин объяснил, почему отказался от поездки на чемпионат мира - 2026

Наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что не планирует посещать грядущий ЧМ-2026.
Фото: ФК "Динамо"
Специалист объяснил своё решение отсутствием практической пользы от поездки. По словам Карпина, на турнире не будет возможности полноценно общаться с зарубежными тренерами, поскольку все будут сосредоточены на матчах и подготовке команд.

- Возможность, наверное, есть - желания нет. Судейских или тренерских семинаров там нет. Для чего туда ехать? Чтобы просто поторговать лицом? Не вижу смысла, - цитирует специалиста RT.

Сборная России пропускает международные турниры из-за действующего отстранения. Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

