Карпин объяснил, почему отказался от поездки на чемпионат мира - 2026
Сегодня, 02:54
Наставник
сборной России
Валерий Карпин заявил, что не планирует посещать грядущий ЧМ-2026.
Фото: ФК "Динамо"
Специалист объяснил своё решение отсутствием практической пользы от поездки. По словам Карпина, на турнире не будет возможности полноценно общаться с зарубежными тренерами, поскольку все будут сосредоточены на матчах и подготовке команд.
- Возможность, наверное, есть - желания нет. Судейских или тренерских семинаров там нет. Для чего туда ехать? Чтобы просто поторговать лицом? Не вижу смысла, - цитирует специалиста
RT
.
Сборная России
пропускает международные турниры из-за действующего отстранения. Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Валерий Карпин
Сборная России
ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
