Стало известно, кто возглавит мадридский "Реал" - Marca

Жозе Моуринью вернётся в мадридский "Реал".

Фото: Getty Images

Как сообщает Marca, португальский специалист уже согласовал своё назначение и вскоре должен официально возглавить испанский клуб. По информации источника, 63-летний тренер покинет "Бенфику" и сменит на посту наставника "сливочных" Альваро Арбелоа. Также отмечается, что Моуринью получит серьёзное влияние на летнюю трансферную кампанию команды.



Ранее португалец уже работал в "Реале" - с 2010 по 2013 год. За это время мадридцы выиграли чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.