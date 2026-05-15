СКА-Хабаровск
10:00
НефтехимикНе начат
Черноморец
13:00
УралНе начат
Ротор
13:00
ЧайкаНе начат
Челябинск
13:00
ШинникНе начат
КАМАЗ
13:00
СоколНе начат
Волга Ул
13:00
ФакелНе начат
Арсенал Тула
13:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
13:00
УфаНе начат
Торпедо
19:30
ЕнисейНе начат

Челси
17:00
Манчестер СитиНе начат

Мостовой прокомментировал возможный уход Заболотного из "Спартака"

Александр Мостовой прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Антона Заболотного, который, по информации СМИ, летом может покинуть "Спартак" в статусе свободного агента.
Бывший футболист сборной России отметил, что изначально форвард не рассматривался как ключевой игрок красно-белых, а его роль в команде была ограниченной.

- Когда "Спартак" взял Заболотного, мнения сразу разделились, потому что во многих командах он был игроком запаса. В "Спартак" его брали по такой же логике, но пару раз он выходил в конце матча и помогал. Вряд ли на него кто-то рассчитывал как на полноценную боевую единицу, - цитирует Мостового Metaratings.

Заболотный присоединился к "Спартаку" прошлым летом. За это время форвард провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился.

"Спартак" за тур до завершения сезона имеет в активе 51 очко и идёт на четвёртой строчке. В 30-м туре команда сыграет с махачкалинским "Динамо" 17 мая.

