Агент: Петреску меня предупреждал, что нельзя верить этому руководству "Кубани"

Николай Пырнеу, агент бывшего главного тренера "Кубани" Дана Петреску, рассказал, что клуб так и не погасил задолженность по зарплате перед румынским специалистом.– Однозначно!– Кроме смеха и разочарования, с его стороны больше ничего не было. Петреску меня предупреждал, что нельзя верить этому руководству. Я предложил еще раз пойти навстречу.– Ответил: "Ок, ради "Кубани" давайте еще раз пойдем на уступки". Результат мы видим… Вопрос даже не в финансах, а в принципе. Если человек дает слово, надо его держать.– Веры никакой нет. Если, например, я не могу в срок отдать долг, то я звоню людям, извиняюсь и пробую перенести даты, общаюсь. А здесь – упираешься в стену. Тебя игнорируют, не отвечают на звонки и сообщения.– Только один процент от всей суммы. В декабре. И все…