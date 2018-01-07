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Агент: Петреску меня предупреждал, что нельзя верить этому руководству "Кубани"

Николай Пырнеу, агент бывшего главного тренера "Кубани" Дана Петреску, рассказал, что клуб так и не погасил задолженность по зарплате перед румынским специалистом.

– Если не переведут два транша к середине января, потребуете снятия очков?

– Однозначно!

– Как сам Дан реагирует на происходящее?

– Кроме смеха и разочарования, с его стороны больше ничего не было. Петреску меня предупреждал, что нельзя верить этому руководству. Я предложил еще раз пойти навстречу.

– И что Дан?

– Ответил: "Ок, ради "Кубани" давайте еще раз пойдем на уступки". Результат мы видим… Вопрос даже не в финансах, а в принципе. Если человек дает слово, надо его держать.

– Верите, что "Кубань" что-то отдаст Петреску?

– Веры никакой нет. Если, например, я не могу в срок отдать долг, то я звоню людям, извиняюсь и пробую перенести даты, общаюсь. А здесь – упираешься в стену. Тебя игнорируют, не отвечают на звонки и сообщения.

– Хоть что-то "Кубань" выплатила бывшему тренеру?

– Только один процент от всей суммы. В декабре. И все…

"Спорт-Экспресс"
Теги: Петреску Кубань
Сегодня, 20:36
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(1)
№4 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 22:17) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: афанасий
А о чем Петреска думал, когда заключал контракт на 2 ляма в год с командой ФНЛ, у которой не было никаких финансовых гарантий? Потом Петреска ну никакого результата не дал, его выгнали чтобы Кубань не вылетела во вторую лигу.
А теперь требуют от Кубани деньги. Требуйте от тех с кем такой сомнительный контракт заключали!

У тебя, уважаемый, с головой норм? Отсутствие юридического образования и просто отсутствие логики на лицо! Это- двусторонний договор. Там все прописано. Гражданско-правовые отношения... Ты совсем, видать, тупой?
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:05) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Факел»
А о чем Петреска думал, когда заключал контракт на 2 ляма в год с командой ФНЛ, у которой не было никаких финансовых гарантий? Потом Петреска ну никакого результата не дал, его выгнали чтобы Кубань не вылетела во вторую лигу.
А теперь требуют от Кубани деньги. Требуйте от тех с кем такой сомнительный контракт заключали!


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№2 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 20:46) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Был тут на севере недавно один цыган. Тоже вечно плакал stuck_out_tongue_winking_eye


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 20:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»

– Верите, что "Кубань" что-то отдаст Петреску?

– Веры никакой нет
laughing К чему тогда весь этот сыр-бор?Петреску и так нехило поимел с "Кубани".а результат нулевой.
Регистрация: 20.02.2013
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