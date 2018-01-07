Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Выборы президента России 2018
|Black Fox
|Mузыка
|Red fox
|Феномен Грудинина или про выборы
|Black Fox
|Ситуация на юго-востоке Украины
|Юрич
|С рождеством!
|spartach10
|Политика
|Конт
|Ностальгия по СССР
|Конт
|КБ-Гостевая
|prokop7777
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:27
Владимир Обухов: Аленичев общался с Гончаренко и повлиял на то, чтобы меня не взяли в "Уфу" (1)
Владимир Обухов: Аленичев общался с Гончаренко и повлиял на то, чтобы меня не взяли в "Уфу" (1)
17:13
Гари Линекер: возмутительно, что игрок в самом расцвете сил покидает "Ливерпуль" ради "Барселоны" (4)
Гари Линекер: возмутительно, что игрок в самом расцвете сил покидает "Ливерпуль" ради "Барселоны" (4)
16:59
Диего Марадона: Тевес поехал в Китай, наполнил мешок Санта-Клауса долларами и вернулся в "Бока Хуниорс" (1)
Диего Марадона: Тевес поехал в Китай, наполнил мешок Санта-Клауса долларами и вернулся в "Бока Хуниорс" (1)
12:06
"Сантос" не продаст "Спартаку" Лукаса Вериссимо за 6 млн евро. Бразильцы хотят 8 миллионов (28)
"Сантос" не продаст "Спартаку" Лукаса Вериссимо за 6 млн евро. Бразильцы хотят 8 миллионов (28)
Агент: Петреску меня предупреждал, что нельзя верить этому руководству "Кубани"
Николай Пырнеу, агент бывшего главного тренера "Кубани" Дана Петреску, рассказал, что клуб так и не погасил задолженность по зарплате перед румынским специалистом.
– Если не переведут два транша к середине января, потребуете снятия очков?
– Однозначно!
– Как сам Дан реагирует на происходящее?
– Кроме смеха и разочарования, с его стороны больше ничего не было. Петреску меня предупреждал, что нельзя верить этому руководству. Я предложил еще раз пойти навстречу.
– И что Дан?
– Ответил: "Ок, ради "Кубани" давайте еще раз пойдем на уступки". Результат мы видим… Вопрос даже не в финансах, а в принципе. Если человек дает слово, надо его держать.
– Верите, что "Кубань" что-то отдаст Петреску?
– Веры никакой нет. Если, например, я не могу в срок отдать долг, то я звоню людям, извиняюсь и пробую перенести даты, общаюсь. А здесь – упираешься в стену. Тебя игнорируют, не отвечают на звонки и сообщения.
– Хоть что-то "Кубань" выплатила бывшему тренеру?
– Только один процент от всей суммы. В декабре. И все…
"Спорт-Экспресс"
– Если не переведут два транша к середине января, потребуете снятия очков?
– Однозначно!
– Как сам Дан реагирует на происходящее?
– Кроме смеха и разочарования, с его стороны больше ничего не было. Петреску меня предупреждал, что нельзя верить этому руководству. Я предложил еще раз пойти навстречу.
– И что Дан?
– Ответил: "Ок, ради "Кубани" давайте еще раз пойдем на уступки". Результат мы видим… Вопрос даже не в финансах, а в принципе. Если человек дает слово, надо его держать.
– Верите, что "Кубань" что-то отдаст Петреску?
– Веры никакой нет. Если, например, я не могу в срок отдать долг, то я звоню людям, извиняюсь и пробую перенести даты, общаюсь. А здесь – упираешься в стену. Тебя игнорируют, не отвечают на звонки и сообщения.
– Хоть что-то "Кубань" выплатила бывшему тренеру?
– Только один процент от всей суммы. В декабре. И все…
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.