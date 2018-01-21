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Станислав Лысенко: то, что сейчас происходит с "Кубанью" - это не моя "Кубань"

Бывший футболист "Кубани" Станислав Лысенко в интервью для Rusfootball.info не захотел комментировать нынешнюю ситуацию в краснодарском клубе.

- Хотелось бы поговорить о многострадальной "Кубани", о ситуации в клубе. Видите какие-то перемены?

- Не совсем хотелось говорить на эту тему. Для меня "Кубань" сейчас в другой плоскости находится. Для меня "Кубань" - это Калешин, Деменко, Плошник (бывшие игроки были на турнире памяти Игоря Киселева). То, что сейчас происходит, - это не моя "Кубань". Надеюсь, что когда-нибудь моя "Кубань" вернется: с душой, с традициями, с почтением ветеранов. Это должно быть.

- Больше вопросов к руководителям?

- Я не говорю о клубе как о эмблеме. Это святое. Эмблема, болельщики, ветераны. Это моя "Кубань", которая в памяти, которой я горжусь. То, что сейчас происходит, комментировать не хочется.
Теги: Лысенко Кубань
Сегодня, 11:04
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:28) #
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Увы, даже Зенит там был. Но не все из этого места возвращаются.
Регистрация: 12.11.2007
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