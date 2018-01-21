Станислав Лысенко: то, что сейчас происходит с "Кубанью" - это не моя "Кубань"

Бывший футболист "Кубани" Станислав Лысенко в интервью дляне захотел комментировать нынешнюю ситуацию в краснодарском клубе.- Не совсем хотелось говорить на эту тему. Для меня "Кубань" сейчас в другой плоскости находится. Для меня "Кубань" - это Калешин, Деменко, Плошник (бывшие игроки были на турнире памяти Игоря Киселева). То, что сейчас происходит, - это не моя "Кубань". Надеюсь, что когда-нибудь моя "Кубань" вернется: с душой, с традициями, с почтением ветеранов. Это должно быть.- Я не говорю о клубе как о эмблеме. Это святое. Эмблема, болельщики, ветераны. Это моя "Кубань", которая в памяти, которой я горжусь. То, что сейчас происходит, комментировать не хочется.