Сегодня хотели воспользоваться осечками соперников, но, к сожалению, не получилось", - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 22 ноября, в Каспийске состоялся матч между махачкалинским "Динамо" и московским "Спартаком" в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Анжи-Арена" и завершилась вничью со счетом 1:1. Команда Хуана Карлоса Карседо вела до 89-й минуты и пропустила решающий гол в концовке.
Красно-белые набрали 30 очков и упустили возможность подняться на вторую строчку в турнирной таблице, обойдя петербургский "Зенит".