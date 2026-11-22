"Абсолютно позорный и необъяснимый пенальти.Чтобы его назначить, нужно было очень захотеть его в принципе найти. Других объяснений у меня нет. Ошибаются все, все люди и во всех профессиях, но ошибка ошибке рознь. Скажу так: это решение также шокировало и судейский комитет, и разбирательство этого стыдного решения уже запущено", - сказал Бабаев "Спорт-Экспрессу".
Вчера, 21 ноября, состоялся матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и грозненским "Ахматом". Встреча прошла на "ВЭБ Арене". Красно-синие потерпели домашнее поражение со счетом 0:1.
В начале второго тайма главный арбитр назначил пенальти в ворота "армейцев", удар реализовал нападающий грозненцев Лечи Садулаев.