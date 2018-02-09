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Юрий Красножан стал новым главным тренером "Химок"

Юрий Красножан назначен новым главным тренером "Химок", передает ТАСС. Презентации специалиста прошла на "Арене-Химки".

54-летний Красножан сменил на посту главного тренера Александра Ирхина, который возглавлял "Химки" с июня 2016 года.
Теги: Красножан Химки
Сегодня, 13:12
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:16) #
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Болеет за:
«Сибирь»
И через месяц будет молча уволен, как обычно...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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