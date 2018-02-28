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Юрий Красножан сформировал тренерский штаб в "Химках"

В тренерском штабе "Химок" произошли изменения. Помогать Юрию Красножану будут два новых специалиста, которые уже начали работу с командой.

Старшим помощником главного тренера назначен Олег Сергеев, ранее входивший в тренерский штаб волгоградского "Ротора". Будучи игроком ЦСКА в 1991 он стал чемпионом СССР и завоевал Кубок СССР-1990/91. Выступал за "Ротор", "Аланию", московские "Динамо", "Локомотив" и "Торпедо-ЗИЛ", а также липецкий "Металлург", "Балтику" и "Салют". Вызывался в сборную СССР, СНГ и России.

фк "Химки"
Теги: Красножан Химки
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