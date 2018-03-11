Валерий Петраков: психологический груз давит на "Томь", боимся потерять очки

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков подвел итоги матча ФНЛ с питерским "Динамо" (1:0).– Хочу начать пресс-конференцию с благодарности нашим работникам клуба, которые к 10 марта смогли подготовить поле. Я думал, будет намного хуже.По игре. Наверное, опять сыграли два разных тайма. Если в первом, наверное, минут 35 играли в хороший, активный футбол, имели моменты, но, к сожалению, смогли забить лишь один мяч.Во втором тайме выходим – и на первой-второй минуте получаем момент в свои ворота. Не могу сказать, в чем здесь дело: потеря концентрации или недопонимание. Но такие моменты, конечно, нельзя допускать. Здесь нужно говорить не о готовности, а о том, что психологический груз давит на ребят. Боимся потерять очки, боимся сделать ничью.Понятно, что когда играешь уже не так раскованно, замедляешь игру, пытаешься упростить, то тайм проводим менее активно и более в оборонительном плане. Но я доволен, что все-таки взяли три очка. Нам сейчас это архиважно.Недоволен тем, что получили достаточно много карточек, и уже думаю об игре в Тюмени. Там нам придется решать непростую задачу, когда не будет двух центральных защитников.– Удовлетворен. Я жду прибавления в состав Казаева. Он набирает форму и недели через две уже должен подойти к основному составу. Я считаю, что все, кого мы пригласили в это трансферное окно, – люди с хорошим пониманием футбола и могут в него играть. Я считаю, что это усиление.– Исходя из счета. Я понял, что уже и Пульич подустал, и Гирдвайнис. И понятно, что соперник в большей степени сваливался на активные передачи с флангов, поэтому чтобы убрать эту борьбу, сделать насыщенность в обороне, решили выпустить третьего центрального защитника.