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Константин Зырянов: будем так переживать за сборную России, что это выведет их в финал
Главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов считает, что выход из группы на чемпионате мира-2018 станет успехом для национальной команды.
"Буду переживать за сборную России. Перспективы? Мы будем так переживать за парней, что наши переживания выведут их в финал. От сборной всегда болельщики ждут многое. Но на моей памяти только одна сборная из группы вышла. В 2008 году. Задача минимум - выход из группы. Уже хорошо будет! Уже практически рекорд. Ведь на чемпионатах мира мы вообще не выходили из группы. Так что сначала будем болеть за выход из группы, а потом думать дальше. Будет сложно, учитывая, что в товарищеских матчах мы в основном не добивались победных результатов. Но там мы играли с сильными соперниками. А это хороший опыт. И на этом опыте ребята немного выросли, наверное, конкурируя с сильными футболистами. Я думаю, это пойдет на пользу нашим молодым игрокам", - цитирует Зырянова Sport24.ru.
"Буду переживать за сборную России. Перспективы? Мы будем так переживать за парней, что наши переживания выведут их в финал. От сборной всегда болельщики ждут многое. Но на моей памяти только одна сборная из группы вышла. В 2008 году. Задача минимум - выход из группы. Уже хорошо будет! Уже практически рекорд. Ведь на чемпионатах мира мы вообще не выходили из группы. Так что сначала будем болеть за выход из группы, а потом думать дальше. Будет сложно, учитывая, что в товарищеских матчах мы в основном не добивались победных результатов. Но там мы играли с сильными соперниками. А это хороший опыт. И на этом опыте ребята немного выросли, наверное, конкурируя с сильными футболистами. Я думаю, это пойдет на пользу нашим молодым игрокам", - цитирует Зырянова Sport24.ru.
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