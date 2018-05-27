Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119358
Политика и события в стране и мире 4123
Баги сайта и форума 549
КБ-Гостевая 26634
Mузыка 5712
Отдых в Крыму. 179
Курилка 1521
Зенит 104576

Новости партнеров

Константин Зырянов: будем так переживать за сборную России, что это выведет их в финал

Главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов считает, что выход из группы на чемпионате мира-2018 станет успехом для национальной команды.

"Буду переживать за сборную России. Перспективы? Мы будем так переживать за парней, что наши переживания выведут их в финал. От сборной всегда болельщики ждут многое. Но на моей памяти только одна сборная из группы вышла. В 2008 году. Задача минимум - выход из группы. Уже хорошо будет! Уже практически рекорд. Ведь на чемпионатах мира мы вообще не выходили из группы. Так что сначала будем болеть за выход из группы, а потом думать дальше. Будет сложно, учитывая, что в товарищеских матчах мы в основном не добивались победных результатов. Но там мы играли с сильными соперниками. А это хороший опыт. И на этом опыте ребята немного выросли, наверное, конкурируя с сильными футболистами. Я думаю, это пойдет на пользу нашим молодым игрокам", - цитирует Зырянова Sport24.ru.
Теги: Зырянов Зенит-2
Сегодня, 20:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:44) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
я буду переживать лично за Зобнина,Миранчуков,Кудряшова и Игоря Акинфеева(хоть ему и не везет на таких турнирах),а переживать за черчесова(пуп земли)-мутко(браток из 90-х) не имею права.Ты Костя был большим футболистом,и стал ты им уже в Торпедо(Москва),к тебе отношусь с большим уважение.

плюсую
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 20:43) #
  • -1
  •  (3)
online

я буду переживать лично за Зобнина,Миранчуков,Кудряшова и Игоря Акинфеева(хоть ему и не везет на таких турнирах),а переживать за черчесова(пуп земли)-мутко(браток из 90-х) не имею права.Ты Костя был большим футболистом,и стал ты им уже в Торпедо(Москва),к тебе отношусь с большим уважение.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: grisha (Сегодня, 20:37) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Костя, как всегда, остроумен )))))))))))))))))))
Вывести в финал, значит положить конец этому лохотрону ))))))))))))))
И это сделает любая команда
Жаль, что три игры всё равно придётся смотреть (((((
А ведь там могла играть команда племени ЮмбаХуюмба, более достойная по всем показателям (((
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Нда ...помню время когда сборную по хоккею особо не переживали, в результате были уверены, но переживали за сборную по футболу..Сейчас переживаем за сборную по хоккею, а за сборную по футболу и переживать нечего...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 20:23) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Питере уже бухают...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.