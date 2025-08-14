- Я пока не вижу того, как эти футболисты могут стать чемпионами. За Кубок России "Динамо" может побороться, если успешно пройдёт ближайшие раунды, но в чемпионство бело?голубых в этом сезоне я не верю, - сказал Сенников "Матч ТВ".
Напомним, вчера, 13 августа подопечные Валерия Карпина разгромно уступили на своем поле "Краснодару" в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:4.
В РПЛ "Динамо" идет на девятом месте с пятью очками.
Сенников оценил шансы "Динамо" на чемпионство
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников заявил, что московское "Динамо" не сможет стать чемпионом РПЛ в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"