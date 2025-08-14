Евдокимов: "Зенит" - фаворит в матче со "Спартаком"

- Эти две команды не очень хорошо начали сезон, но все-таки фаворит — "Зенит". В "Спартаке" совсем все плохо в плане психологии. Временами они играют неплохо, но нет результата, поэтому психологическое состояние не дает им шанса победить "Зенит", - сказал Евдокимов "РБ Спорт".
Напомним, матч пятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Зенитом" состоится послезавтра, 16 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". На данный момент красно-белые идут на 11-м месте в таблице РПЛ с 4 очками, в то время как сине-бело-голубые занимают восьмую строчку с 5 баллами.