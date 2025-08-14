- То, что у Станковича не получается в "Спартаке", — это не показатель его уровня. Когда что-то не выходит, то это не показатель, что тренер плохой. Просто понимаешь, что это не твоё место, - сказал Попов Legalbet.
Деян Станкович тренирует московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент красно-белые занимают 11-е место в таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре 16 августа "Спартак" примет на своем поле "Зенит".
Попов: то, что у Станковича не получается в "Спартаке" — это не показатель его уровня
Бывший полузащитник "Спартака" Ивелин Попов высказался о будущем главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: "Чемпионат"