Защитник "Динамо" Махачкала назвал свою трансферную стоимость

Защитник "Динамо" Махачкала Валентин Пальцев в шуточной форме ответил на вопрос о своей трансферной стоимости.
Фото: "Чемпионат"
- Триста миллионов евро, - приводит слова Валентина Пальцева "РБ Спорт".

Валентин Пальцев выступает за махачкалинское "Динамо" с лета 2024 года. В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в шести играх во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 2,5 миллионов евро.

