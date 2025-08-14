- Триста миллионов евро, - приводит слова Валентина Пальцева "РБ Спорт".
Валентин Пальцев выступает за махачкалинское "Динамо" с лета 2024 года. В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в шести играх во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 2,5 миллионов евро.
Защитник "Динамо" Махачкала назвал свою трансферную стоимость
Защитник "Динамо" Махачкала Валентин Пальцев в шуточной форме ответил на вопрос о своей трансферной стоимости.
Фото: "Чемпионат"