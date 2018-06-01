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Новости партнеров

Резиуан Мирзов: у руководства "Тосно" нет совести

Полузащитник "Ростова" Резиуан Мирзов, выступавший в минувшем сезоне за "Тосно", рассказал о долгах клуба из Ленинградской области.

"Руководство не предпринимает никаких шагов, чтобы команда вообще продолжала существование. Когда мы выиграли Кубок, они с нами праздновали, хотя совершенно не причастны к этой победе.

Сначала они обещали нам закрыть все долги до финала Кубка, потом – до 15 мая. Уже начинается лето, а нам всё ещё не вернули деньги.

Идут слухи, что клуб закроется и нам вообще ничего не отдадут, а у руководства всё хорошо. Совести у них нет, если они так оставляют нас, заработавших деньги кровью и потом", – цитирует Мирзова Чемпионат.
Теги: Тосно Мирзов
Сегодня, 11:22
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(1)
№4 Написал: казылык (Сегодня, 13:42) #
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Болеет за:
«Бавария»
и гомночашка не греет никого и бомжи не подкинули за 3 очка
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Потом и кровью?Так и вы футболисты оказались без совести и слились из ПЛ.Сколько матчей то слил а Резван?Кубок взяли,спору нет,но в остальном сезон провели ужасный.Так что как работали так и заработали,большую часть сезона деньги были,а вы проигрывали всякому шлаку,вот и спонсоры поняли что платить вам не стоит,ибо не заслужили.Все справедливо.Впрочем учитывая что там половина состава это арендованные,то стоит ли удивляться такой игре?Ведь все сейчас свалите обратно и единственное что вас заботит это деньги.Собственно так полкоманды и играло.Всякие там Мелкадзы,которые на поле просто ходили и прочие Мирзовы.Все что может Мирзов покрасоваться в обводке и плевать на партнеров и обрезы,зато пару мячей забил.Абсолютно не командный игрок.Поэтому единственный выход при нашем менталитете в контрактах прописать минимальную зарплату,а остальную сумму в призовых.За победы,за голы,за сухие матчи,за выполненные задачи.Вот тогда глядишь и в сборной ребята появятся а все паспортисты нынешние начнут или пахать или играть за копейки в пердиве.Какая тогда заруба на поле будет.Стоит отнять у футблистов их лямы и как они играют.Взять тех же Шатова и Дзюбу.От кормушки выкинули и какая мотивация опу рвать.Вот и ответ что двигает нашим футболом.Завышенное бабло.Стоит ли удивляться что сборная ноль?А какой им резон там опу рвать?В Европе пахать надо,в сборной платят мало по сравнению с клубами вот и играют пешком.Престиж страны?Да им на этот престиж,как и на родной клуб)Лишь бы еврики капали.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 12:33) #
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online

Что, сынок, помогли тебе твои чухонцы? А как вы им самозабвенно игры сливали...


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
У Резиуанчика обострился нарциссизм.
Если руководство не причастно к победе в кубке, то может и команда не причастна к вылету из ПЛ.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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