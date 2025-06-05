Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Испания
0 - 0 0 0
Франция1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Грузия
1 - 0 1 0
Фарерские островаЗавершен
Беларусь
3 - 1 3 1
Казахстан2 тайм

Карпин — о вызове Дзюбы в сборную: это было разовой акцией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможное возвращение нападающего Артема Дзюбы в состав национальной команды.
Фото: РФС
Дзюба был разовой акцией. Пока его не стоит ждать. Пока нас не допустили, его не стоит ждать. А там — посмотрим. Может, и вас вызову.

— С ним веселее.

— Езжайте в Тольятти и веселитесь, — заявил Карпин «СЭ».

В настоящее время Артём Дзюба защищает цвета тольяттинского «Акрона». В прошедшем сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отличился десятью голами и семью результативными передачами.

После успешных выступлений за «Акрон» Валерий Карпин принял решение впервые с 2021 года вызвать Артёма в национальную сборную. В первом же матче против команды Гренады Дзюба забил гол, побив рекорд по количеству забитых мячей за сборную и обогнав Александра Кержакова.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится