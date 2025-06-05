— Дзюба был разовой акцией. Пока его не стоит ждать. Пока нас не допустили, его не стоит ждать. А там — посмотрим. Может, и вас вызову.
— С ним веселее.
— Езжайте в Тольятти и веселитесь, — заявил Карпин «СЭ».
В настоящее время Артём Дзюба защищает цвета тольяттинского «Акрона». В прошедшем сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отличился десятью голами и семью результативными передачами.
После успешных выступлений за «Акрон» Валерий Карпин принял решение впервые с 2021 года вызвать Артёма в национальную сборную. В первом же матче против команды Гренады Дзюба забил гол, побив рекорд по количеству забитых мячей за сборную и обогнав Александра Кержакова.
Карпин — о вызове Дзюбы в сборную: это было разовой акцией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможное возвращение нападающего Артема Дзюбы в состав национальной команды.
Фото: РФС