Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Фламенго» направил «Динамо» официальное предложение по покупке колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля. Сейчас клубы ведут переговоры, однако договоренность о переходе пока не достигнута.
В то же время в бразильских СМИ утверждают, что сам игрок уже согласовывает условия личного контракта с потенциальным новым клубом.
Хорхе Карраскаль уже второй сезон выступает за московское «Динамо». Колумбийский полузащитник перешел в «Динамо» из ЦСКА за 3,5 миллиона евро. Всего за время своей карьеры в «Динамо» Карраскаль принял участие в 64 матчах, забив 9 голов и отдав 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.
Источник: "Фламенго" начал переговоры с "Динамо" по Карраскалю
Бразильский «Фламенго» сделал предложение московскому «Динамо» по трансферу Хорхе Карраскаля, но окончательного решения пока нет.
Фото: ФК "Динамо"