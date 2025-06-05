«(У Облякова) есть ОРВИ, решили не рисковать здоровьем других футболистов, чтобы не заразил. Иван отправлен домой лечиться«, — цитирует Карпина «Матч ТВ».
В текущем сезоне Иван Обляков провел 41 матч за ЦСКА, в которых он забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 26-летнего полузащитника составляет 9 миллионов евро.
За сборную России Обляков дебютировал в 2020 году, когда команду возглавлял Станислав Черчесов. С тех пор он принял участие в 11 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Обляков не сыграет за сборную России в июне
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков не поможет сборной России в предстоящих товарищеских встречах с Нигерией и Белоруссией.
Фото: РФС