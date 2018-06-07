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Давид Юрченко: игроки "Тосно" написали заявление в прокуратуру

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко заявил, что игроки команды подали заявление в прокуратуру в связи с невыплатой зарплаты и премиальных. .

"Телефон генерального директора Вячеслава Матюшенко не отвечает. На днях некоторые футболисты были в офисе, забрали трудовые книжки, руководителя там не было. Вся команда написала заявление в прокуратуру на Матюшенко и (президента клуба) Пронину, теперь органы будут заниматься вопросом по задолженности зарплаты и премиальным. Зарплату должны за март, апрель и май, премиальные почти за весь сезон, в том числе и за победу в Кубке России", - цитирует Юрченко РИА Новости.
Теги: Юрченко Тосно
Сегодня, 18:23
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6
(0)
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:50) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nofrills
и этим дебилам премиальные подавай. за что ?

Собственно вашим то за что тогда?Когда там Динамо хоть что то выигрывало,а не боролось за выживание?Чем Тосно хуже?Убери спонсоров Динамки и ваша участь такая же была бы,а команда днище и результаты такие же.По твоей логике платить им тоже не стоит.Спаслись от вылета?Тоже мне герои.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№5 Написал: казылык (Сегодня, 18:49) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
и гомночашка никого не греет smile
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Босх Россия (Сегодня, 18:36) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Кто давал Лицензию "Тосно"?
РФС?
вот пусть он и гасит даолженности. перед игроками.
А потом разбирается с хозяевами Тосно.
А то РФС ни за что не отвечает.Тока штрафы налагает.

Лицензию даваЛ? разрешал игроков регистрировать?
ну и всё.
РФС должен платить в таких случаях....
Вот сейчас с Амкара требуют гарантий финансовых.
А где гарантии ТОСНО???
Вы им поверили? Вы, РФС фактически являетесь ПОРУЧИТЕЛЕМ ТОСНО.
РФС дал лицензию? Значит все нормально. РФС ручается за Тосно.
Пусть платит...
Вот и весь расклад.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 18:30) #
  • -5
  •  (5)

капец, бедные нищеброды, как телки себя ведут.... да вам зп и так платили чем надо в раз 1000
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 18:27) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
и этим дебилам премиальные подавай. за что ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: alx64 (Сегодня, 18:24) #
  • -4
  •  (6)

так что не поросят у зины!!!!!!!!!!!!!!!там бабла куча!!!!!!!!!!или уже просрали!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
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