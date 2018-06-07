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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Давид Юрченко: игроки "Тосно" написали заявление в прокуратуру
Вратарь "Тосно" Давид Юрченко заявил, что игроки команды подали заявление в прокуратуру в связи с невыплатой зарплаты и премиальных. .
"Телефон генерального директора Вячеслава Матюшенко не отвечает. На днях некоторые футболисты были в офисе, забрали трудовые книжки, руководителя там не было. Вся команда написала заявление в прокуратуру на Матюшенко и (президента клуба) Пронину, теперь органы будут заниматься вопросом по задолженности зарплаты и премиальным. Зарплату должны за март, апрель и май, премиальные почти за весь сезон, в том числе и за победу в Кубке России", - цитирует Юрченко РИА Новости.
"Телефон генерального директора Вячеслава Матюшенко не отвечает. На днях некоторые футболисты были в офисе, забрали трудовые книжки, руководителя там не было. Вся команда написала заявление в прокуратуру на Матюшенко и (президента клуба) Пронину, теперь органы будут заниматься вопросом по задолженности зарплаты и премиальным. Зарплату должны за март, апрель и май, премиальные почти за весь сезон, в том числе и за победу в Кубке России", - цитирует Юрченко РИА Новости.
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