"Если удастся, будет претендентом на чемпионство". Черданцев назвал главную проблему ЦСКА

- Длина скамейки — это и есть единственная проблема ЦСКА. Армейцы угадали с тренером, учитывая неожиданный уход Марко Николича. Клуб сработал молниеносно. Челестини вообще приехал без тренерского штаба, с одним помощником. В большинстве матчей на ЦСКА было приятно смотреть, но до зимней паузы они уже доезжали на ободах. Надо укрепить состав. Если удастся, то ЦСКА будет претендентом на чемпионство.
Московский ЦСКА ушел на зимнюю паузу в чемпионате России, занимая четвертую строчку в турнирной таблице. В первой части сезона Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини одержала 11 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения в 18 сыгранных матчах. "Армейцы" набрали 36 очков и на четыре балла отстают на данный момент от первого места.
Весеннюю часть сезона красно-синие начнут 1 марта выездной встречей против грозненского "Ахмата" в рамках 19-го тура первенства страны.
Источник: "Матч ТВ"
Фото: ПФК ЦСКА