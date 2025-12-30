"Ахмат" может приобрести нападающего "Целе"

По данным источника, "Ахмат" интересуется центральным нападающим "Целе" Франко Ковачевичем. Сообщается, что грозненский клуб запрашивал информацию об игроке, но официальных предложений пока не делал.
Отмечается, что представители 26-летнего хорвата запрашивают оклад в размере 1,5-2 миллиона евро, а нынешний клуб оценивает своего футболиста в 3 млн евро. Подчеркивается, отступных в контракте форварда нет.
Ковачевич играет за "Целе" с лета этого года. За словенскую команду он провел 28 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и сделал 2 голевые передачи. Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,3 миллиона евро.
Источник: Legalbet
Фото: Getty Images