Бернли
1 - 2 1 2
Ньюкасл2 тайм
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
Эвертон2 тайм
Челси
2 - 2 2 2
Борнмут2 тайм
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Брайтон2 тайм
Манчестер Юнайтед
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон1 тайм
Арсенал
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм

"Ахмат" может приобрести нападающего "Целе"

Франко Ковачевич может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: Getty Images
По данным источника, "Ахмат" интересуется центральным нападающим "Целе" Франко Ковачевичем. Сообщается, что грозненский клуб запрашивал информацию об игроке, но официальных предложений пока не делал.

Отмечается, что представители 26-летнего хорвата запрашивают оклад в размере 1,5-2 миллиона евро, а нынешний клуб оценивает своего футболиста в 3 млн евро. Подчеркивается, отступных в контракте форварда нет.

Ковачевич играет за "Целе" с лета этого года. За словенскую команду он провел 28 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и сделал 2 голевые передачи. Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,3 миллиона евро.

Источник: Legalbet

