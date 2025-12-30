Черчесов назвал сильнейший европейский чемпионат

"Сильнейшее национальное первенство в 2025-м? Выделим английскую Премьер-лигу. Конкуренция с учетом уровня самая серьезная в Европе", - передает слова Черчесова Livesport.
После 18 сыгранных туров первое место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги занимает лондонский "Арсенал", набравший 42 очка. "Манчестер Сити" находится на второй строчке и отстает от "канониров" на два балла. Тройку лидеров замыкает "Астон Вилла", в активе которой 39 очков.
Фото: ФК "Ахмат"