Бернли
1 - 2 1 2
Ньюкасл2 тайм
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
Эвертон2 тайм
Челси
2 - 2 2 2
Борнмут2 тайм
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Брайтон2 тайм
Манчестер Юнайтед
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон1 тайм
Арсенал
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм

Черчесов назвал сильнейший европейский чемпионат

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов назвал сильнейшую лигу в мировом футболе.
Фото: ФК "Ахмат"
"Сильнейшее национальное первенство в 2025-м? Выделим английскую Премьер-лигу. Конкуренция с учетом уровня самая серьезная в Европе", - передает слова Черчесова Livesport.

После 18 сыгранных туров первое место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги занимает лондонский "Арсенал", набравший 42 очка. "Манчестер Сити" находится на второй строчке и отстает от "канониров" на два балла. Тройку лидеров замыкает "Астон Вилла", в активе которой 39 очков.

