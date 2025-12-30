Матчи Скрыть

Черданцев выделил топ-3 лучших игроков по итогам первой части РПЛ

Известный комментатор Георгий Черданцев назвал лучших футболистов первой части сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- Мы в эфире выделяли Сперцяна, Кордобу и Батракова. Еще в этой тройке мог бы быть Кисляк. Но когда с коллегами перед эфиром обсуждали итоговый вариант, то решили: если ЦСКА обыграет "Краснодар", то добавим Кисляка вместо одного из краснодарцев, однако этого не случилось.

Первая часть сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги завершилась 7 декабря. На зимнюю паузу "Краснодар" ушел в качестве единоличного лидера турнирной таблицы. "Быки" набрали 40 очков и на один балл опережают петербургский "Зенит", идущий на втором месте.

Московский "Локомотив" находится на третьей строчке, имея в своем активе 37 очков. Столичный ЦСКА набрал на балл меньше и располагается на 4-й позиции.

Источник: "Матч ТВ"

