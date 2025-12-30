Матчи Скрыть

Агенты защитника "Шальке" прокомментировали интерес российских клубов

Представители Виталия Беккера отреагировали на информацию о возможном переходе игрока в РПЛ.
Фото: Imago
"Да, это правда. Он говорит по-русски, и благодаря его корням трансфер в РПЛ возможен. Звонили много агентов из России и рассказывали, что к Виталию есть огромный интерес из РПЛ", - сказали Metaratings в агентстве PN Sports.

Виталий Беккер - воспитанник "Шальке". За первую команду выступает с 2024 года. Нынешний контракт 20-летнего защитника с немецким клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

В текущем сезоне немец провел за гельзенкирхенцев 16 матчей во второй Бундеслиге и одну игру в Кубке Германии, в которых отличился двумя забитыми голами и одним результативным ассистом.

Напомним, ранее сообщалось, что футболистом интересуются "Зенит", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА.

