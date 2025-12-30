Матчи Скрыть

Полузащитник махачкалинского "Динамо" признался, что мог оказаться в "Зените"

Джавад Хоссейннеджад рассказал, что мог перейти в "Зенит" или "Црвену Звезду".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- В 2024 году у меня было предложение не только от "Зенита", но и от "Црвены Звезды". Однако "Сепахан", мой предыдущий клуб, не был готов отпустить меня за ту сумму, которую предлагали "Зенит" и "Црвена". В "Динамо" же ее согласовали — и я счастлив, что нахожусь в этой команде.

Джавад Хоссейннеджад, играющий на позиции атакующего полузащитника, пополнил состав "Динамо" в августе прошлого года. Действующий контракт 23-летнего игрока сборной Ирана с махачкалинским клубом рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне хавбек провел за команду 25 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.

Источник: "СЭ"

