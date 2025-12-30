Тюкавин: этот год был проверкой на прочность

- Понятно, что уходящий год был сложным для меня. Почти сразу, в первой игре выбыл, но, с другой стороны, рад, что вернулся. Сейчас все тьфу-тьфу. Даже получалось забивать в каких-то играх. Возможно, этот год был проверкой на прочность. Посмотрим, как сложится следующий.
Напомним, в марте этого года центральный нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил тяжелую травму и перенес операцию на крестообразных связках колена.
В текущем сезоне 23-летний форвард принял участие в 15 матчах за бело-голубых в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 4 забитых гола и 4 голевые передачи.
