Бернли
1 - 2 1 2
Ньюкасл2 тайм
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
Эвертон2 тайм
Челси
2 - 2 2 2
Борнмут2 тайм
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Брайтон2 тайм
Манчестер Юнайтед
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон1 тайм
Арсенал
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм

Тюкавин: этот год был проверкой на прочность

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин подвел итоги уходящего 2025 года.
Фото: ФК "Динамо"
- Понятно, что уходящий год был сложным для меня. Почти сразу, в первой игре выбыл, но, с другой стороны, рад, что вернулся. Сейчас все тьфу-тьфу. Даже получалось забивать в каких-то играх. Возможно, этот год был проверкой на прочность. Посмотрим, как сложится следующий.

Напомним, в марте этого года центральный нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил тяжелую травму и перенес операцию на крестообразных связках колена.

В текущем сезоне 23-летний форвард принял участие в 15 матчах за бело-голубых в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 4 забитых гола и 4 голевые передачи.

Источник: "Чемпионат"

