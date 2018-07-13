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Александр Точилин: "Сочи" придется привыкать к южному климату после Санкт-Петербурга
Новому клубу "Сочи" нужно определенное время, чтобы привыкнуть к жаре и влажности после переезда из Санкт-Петербурга, но в дальнейшем это может стать козырем. Об этом сообщил главный тренер команды Александр Точилин.
Ранее было объявлено о переезде клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Динамо" из Санкт-Петербурга в Сочи. Петербургское "Динамо" завершило первенство ФНЛ сезона-2017/18 на шестом месте. Клуб переименован в "Сочи".
"Спокойно готовимся в хороших условиях, при хорошей погоде. Нам придется к ней адаптироваться - достаточно влажно и жарковато. Мы же из Северной столицы приехали, там климат другой, нужно время для адаптации. Я думаю, со временем это будет нашим козырем перед теми командами, которые в дальнейшем сюда будут приезжать", - цитирует Точилина ТАСС.
Ранее было объявлено о переезде клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Динамо" из Санкт-Петербурга в Сочи. Петербургское "Динамо" завершило первенство ФНЛ сезона-2017/18 на шестом месте. Клуб переименован в "Сочи".
"Спокойно готовимся в хороших условиях, при хорошей погоде. Нам придется к ней адаптироваться - достаточно влажно и жарковато. Мы же из Северной столицы приехали, там климат другой, нужно время для адаптации. Я думаю, со временем это будет нашим козырем перед теми командами, которые в дальнейшем сюда будут приезжать", - цитирует Точилина ТАСС.
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