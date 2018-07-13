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Александр Точилин: "Сочи" придется привыкать к южному климату после Санкт-Петербурга

Новому клубу "Сочи" нужно определенное время, чтобы привыкнуть к жаре и влажности после переезда из Санкт-Петербурга, но в дальнейшем это может стать козырем. Об этом сообщил главный тренер команды Александр Точилин.

Ранее было объявлено о переезде клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Динамо" из Санкт-Петербурга в Сочи. Петербургское "Динамо" завершило первенство ФНЛ сезона-2017/18 на шестом месте. Клуб переименован в "Сочи".

"Спокойно готовимся в хороших условиях, при хорошей погоде. Нам придется к ней адаптироваться - достаточно влажно и жарковато. Мы же из Северной столицы приехали, там климат другой, нужно время для адаптации. Я думаю, со временем это будет нашим козырем перед теми командами, которые в дальнейшем сюда будут приезжать", - цитирует Точилина ТАСС.
Сегодня, 16:47
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(1)
№2 Написал: marochkin.sergej Ivanovo (Сегодня, 16:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Краснодар же ездят, съездят и в Сочи.
Регистрация: 19.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 16:52) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
не нравится сочи, милости просим в магадан
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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