Молодежный состав "Химок" станет профессиональной командой

Молодежный состав "Химок" с 16 июля был официально включен в список участников ПФЛ зона "Центр"."Основная цель перехода в профессионалы – повышение уровня спортивного мастерства юных химкинских и подмосковных футболистов, которые будут выступать за "Химки-М". При этом заявка обеих команд, первой и второй, будет сквозной, то есть футболисты основы смогут получать игровую практику во втором дивизионе, а подрастающее поколение – дебютировать в Футбольной национальной лиге", – сказано в пресс-релизе Минспорта Московской области.