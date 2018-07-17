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Молодежный состав "Химок" станет профессиональной командой

Молодежный состав "Химок" с 16 июля был официально включен в список участников ПФЛ зона "Центр".

"Основная цель перехода в профессионалы – повышение уровня спортивного мастерства юных химкинских и подмосковных футболистов, которые будут выступать за "Химки-М". При этом заявка обеих команд, первой и второй, будет сквозной, то есть футболисты основы смогут получать игровую практику во втором дивизионе, а подрастающее поколение – дебютировать в Футбольной национальной лиге", – сказано в пресс-релизе Минспорта Московской области.

Sportbox
Теги: Химки
Сегодня, 16:04
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№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 16:30) #
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Болеет за:
«Химки»
З/по в Химках 70 руб.
В молодожке 30 руб.
Без дотации и вкладышей от бизнеса.
Но живем. ......
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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