Александр Тарханов: "Торпедо"? Болельщики не должны вмешиваться в дела клуба

Александр Тарханов, в свое время работавший в "Торпедо", высказался на тему скандала с защитником Эрвингом Ботакой, переход которого в московский клуб не состоялся."Эгуавона все очень уважали, а как по-другому?! Он выдающийся футболист, он здорово играл. Помимо него еще был бразилец и к нему тоже очень хорошо относились. Ни о каком расизме речи не было. Никто даже не задумывался об их цвете кожи. Играют прекрасно, что еще надо. Болельщики не должны вмешиваться в дела клуба. Их дело ходить на стадион и поддерживать своих", - цитирует Тарханова.