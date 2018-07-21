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Александр Тарханов: "Торпедо"? Болельщики не должны вмешиваться в дела клуба

Александр Тарханов, в свое время работавший в "Торпедо", высказался на тему скандала с защитником Эрвингом Ботакой, переход которого в московский клуб не состоялся.

"Эгуавона все очень уважали, а как по-другому?! Он выдающийся футболист, он здорово играл. Помимо него еще был бразилец и к нему тоже очень хорошо относились. Ни о каком расизме речи не было. Никто даже не задумывался об их цвете кожи. Играют прекрасно, что еще надо. Болельщики не должны вмешиваться в дела клуба. Их дело ходить на стадион и поддерживать своих", - цитирует Тарханова.
Теги: Тарханов Торпедо
Вчера, 23:11
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