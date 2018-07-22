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"Ротор" обыграл "Луч" на "Волгоград Арене"

"Ротор" обыграл "Луч" в матче 2-го тура первенства России в ФНЛ - 1:0.

ФНЛ

2 тур

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия)

"Ротор" – "Луч" 1:0

Гол: Коротаев, 73

"Ротор": Фильцов, Байрыев, Бугаев, Маляров, Эдиев, Завезен (Абдулавов 63), Друзин, Султонов (Лобкарев, 66), Воробьев, Мязин (Янушковский, 77), Коротаев (Васильев, 89)

"Луч": Котляров, Марущак (Павленко, 75), Больевич, Насадюк (Гордиенко, 79), Суслов, Степанец, Замалиев, Носов, Машнев (Дзахов, 64), Пономаренко, Прокофьев (Хлебородов, 55)

Предупреждения: Замалиев, 39, Эдиев, 43
Теги: Ротор Луч-Энергия
Сегодня, 21:12
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№2 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 22:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: serb Волгоград (Сегодня, 22:27) #
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  •  (2)

положительных эмоций море. а игра придёт, у нас в команде 18 новых игроков
Регистрация: 8.05.2018 [жалоба]
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