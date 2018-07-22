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"Ротор" обыграл "Луч" на "Волгоград Арене"
"Ротор" обыграл "Луч" в матче 2-го тура первенства России в ФНЛ - 1:0.
ФНЛ
2 тур
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия)
"Ротор" – "Луч" 1:0
Гол: Коротаев, 73
"Ротор": Фильцов, Байрыев, Бугаев, Маляров, Эдиев, Завезен (Абдулавов 63), Друзин, Султонов (Лобкарев, 66), Воробьев, Мязин (Янушковский, 77), Коротаев (Васильев, 89)
"Луч": Котляров, Марущак (Павленко, 75), Больевич, Насадюк (Гордиенко, 79), Суслов, Степанец, Замалиев, Носов, Машнев (Дзахов, 64), Пономаренко, Прокофьев (Хлебородов, 55)
Предупреждения: Замалиев, 39, Эдиев, 43
ФНЛ
2 тур
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия)
"Ротор" – "Луч" 1:0
Гол: Коротаев, 73
"Ротор": Фильцов, Байрыев, Бугаев, Маляров, Эдиев, Завезен (Абдулавов 63), Друзин, Султонов (Лобкарев, 66), Воробьев, Мязин (Янушковский, 77), Коротаев (Васильев, 89)
"Луч": Котляров, Марущак (Павленко, 75), Больевич, Насадюк (Гордиенко, 79), Суслов, Степанец, Замалиев, Носов, Машнев (Дзахов, 64), Пономаренко, Прокофьев (Хлебородов, 55)
Предупреждения: Замалиев, 39, Эдиев, 43
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