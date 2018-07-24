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21:12
"Краснодар-3" сыграет в ПФЛ (5)
"Краснодар-3" сыграет в ПФЛ (5)
20:20
"Локомотив" должен будет купить Крыховяка за 12 млн евро, если игрок проведет за клуб 10 матчей (10)
"Локомотив" должен будет купить Крыховяка за 12 млн евро, если игрок проведет за клуб 10 матчей (10)
16:32
РПЛ обновилась и получила новый канал во главе с экс-комиком Гавром. Всё, что нужно знать о предсезонных изменениях (3)
РПЛ обновилась и получила новый канал во главе с экс-комиком Гавром. Всё, что нужно знать о предсезонных изменениях (3)
16:29
Павел Суворов: предложение "Газпром-Медиа" по правам на показ матчей РПЛ было наиболее привлекательным (1)
Павел Суворов: предложение "Газпром-Медиа" по правам на показ матчей РПЛ было наиболее привлекательным (1)
15:49
Агент: Крыховяка бесплатно предлагали всем клубам Европы, но он оказался нужен только "Локо" (9)
Агент: Крыховяка бесплатно предлагали всем клубам Европы, но он оказался нужен только "Локо" (9)
15:42
Евгений Алдонин: Конечно, чувство тревоги по поводу ухода Игнашевича и Березуцких есть. Оно у каждого болельщика ЦСКА есть
Евгений Алдонин: Конечно, чувство тревоги по поводу ухода Игнашевича и Березуцких есть. Оно у каждого болельщика ЦСКА есть
14:26
Источник: "Локомотив" согласовал аренду Крыховяка и взял на себя выплату части зарплаты поляка (2)
Источник: "Локомотив" согласовал аренду Крыховяка и взял на себя выплату части зарплаты поляка (2)
11:49
Валерий Рейнгольд: Дзюба - самый настоящий лентяй. Но когда он пашет - у него получается все (8)
Валерий Рейнгольд: Дзюба - самый настоящий лентяй. Но когда он пашет - у него получается все (8)
11:39
Дмитрий Хохлов: задача на сезон – попасть в зону еврокубков через Кубок России или чемпионат (2)
Дмитрий Хохлов: задача на сезон – попасть в зону еврокубков через Кубок России или чемпионат (2)
"Краснодар-3" сыграет в ПФЛ
"Краснодар-3" включен в список участников первенства России среди клубов ПФЛ.
Команда сыграет в дивизионе "Юг".
В прошлом сезоне во втором дивизионе играл "Краснодар-2", который сейчас выступает в ФНЛ.
ПФЛ
Команда сыграет в дивизионе "Юг".
В прошлом сезоне во втором дивизионе играл "Краснодар-2", который сейчас выступает в ФНЛ.
ПФЛ
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