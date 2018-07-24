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"Краснодар-3" сыграет в ПФЛ

"Краснодар-3" включен в список участников первенства России среди клубов ПФЛ.

Команда сыграет в дивизионе "Юг".

В прошлом сезоне во втором дивизионе играл "Краснодар-2", который сейчас выступает в ФНЛ.

ПФЛ
Сегодня, 21:12
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№5 Написал: ZiNTeR Краснодар (Сегодня, 22:21) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
По идее то решение иметь по команде в каждом из турниров в вертикали для своих игроков - правильное. Так, например, игроков выращивала "Уралочка" времён расцвета Карполя (пока их деньгами и прочим не раздавили). Но вот 15 команд в турнире - это, ИМХО, перебор... В том смысле что нечётное число команд создают проблемы с турнирной таблицей - будут пропуски по турам.


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:51) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: patriot
Закраснодарим весь футбол!

3, 2 и 1 лига ваши.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№3 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 21:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Закраснодарим весь футбол!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Факел»
и никого ниипёт, что 25 июля 1 тур и календарь уже сверстан при 14 командах, а теперь их 15


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 21:21) #
  • 0
  •  (0)

А будет Краснодар-4 в ЛФЛ?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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