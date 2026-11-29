«Ростов» навязал сопернику неудобный футбол
К южному дерби «Ростов» подошёл на фоне удачного ноябрьского отрезка. Жёлто-синие заметно прибавили в организации игры, тогда как «Краснодар» продолжал терять очки в борьбе за лидерство. Очная встреча показала, насколько конкурентоспособным стал коллектив Кириченко в противостояниях с представителями верхней части таблицы.
В стартовом составе хозяев появились Олакунле Олусегун, Тимур Сулейманов и Роналдо, а в средней линии действовали Константин Кучаев, Алексей Миронов и Данила Прохин. Особое значение приобрели подключения Виктора Мелёхина и Андрея Ланговича, позволявшие ростовчанам расширять фронт атаки.
Мусаев выпустил с первых минут Джона Кордобу, Жоау Батчи, Кристиана и Дмитрия Воробьёва, доверив Кевину Ленини и Даниилу Уткину работу в центральной части поля. Однако наличие такого количества футболистов с атакующими качествами не обеспечило гостям необходимой остроты. Ростовчане активно вступали в единоборства, препятствовали продвижению мяча через середину и успешно действовали на подборах.
Отдельного внимания заслуживает противостояние Умара Сако с Кордобой. Защитник хозяев получил предупреждение уже на восьмой минуте, но продолжил агрессивно действовать против колумбийца. Краснодарский форвард регулярно вступал в контактную борьбу, однако далеко не всегда мог развить атаку после получения мяча.
Мелёхин и Олусегун обозначили слабые места гостей
Один из наиболее показательных эпизодов первого тайма произошёл на 26-й минуте. Миронов передачей вдоль правой бровки вывел Мелёхина на оперативное пространство. Защитник продвинулся вперёд и доставил мяч в центральную часть штрафной, откуда Сулейманов пробил в касание. «Краснодар» выручил Станислав Агкацев.
Ценность этой комбинации заключалась в скорости развития атаки. Ростовчане не стали задерживать мяч в средней линии, а использовали движение Мелёхина, которому удалось приблизиться к воротам и обеспечить нападающего передачей под удар.
На противоположном фланге источником проблем для гостей стал Олусегун. На 36-й минуте нигериец выполнил опасный прострел вдоль ворот, на который не успели откликнуться Сулейманов и Роналдо. Этот эпизод также показал, что хозяева способны доставлять мяч в штрафную без продолжительного позиционного розыгрыша.
При этом футбол оставался вязким: соперники часто нарушали правила, а к перерыву арбитр показал пять жёлтых карточек. Подобный характер встречи ограничивал возможности краснодарцев поддерживать высокий темп комбинационной игры.
Тройная замена Мусаева и просчёт в обороне
На 55-й минуте Мусаев одновременно выпустил Валентина Пальцева, Магомеда Оздоева и Александра Черникова, заменив Воробьёва, Ваханию и Уткина. Краснодарцы обновили среднюю линию и правый край обороны, однако практически сразу столкнулись с очередной трудностью.
На 58-й минуте Прохин длинной передачей нашёл Мелёхина у дальней штанги. Последовала скидка в центр штрафной, где Олусегун опередил Ленини и пробил рядом со стойкой. Подключение защитника вновь позволило ростовчанам создать опасность в непосредственной близости от ворот Агкацева.
Через четыре минуты эта закономерность получила результативное продолжение. Мелёхин перевёл мяч направо налево в адрес Ланговича. Андрей сместился к центру, привлёк внимание двух соперников, в том числе Пальцева, и своевременно задействовал Олусегуна. Нигериец воспользовался освободившимся пространством и открыл счёт.
Гол стал следствием несогласованности действий краснодарцев при смене направления атаки. Пока защитники реагировали на продвижение Ланговича, Олусегун получил возможность продолжить движение к воротам. Кириченко использовал сильные качества своего нападающего — скорость и способность атаковать свободные зоны.
Ответ «Краснодара»: эффект замен без игрового перевеса
Впрочем, перестановки Мусаева всё же принесли результат. На 68-й минуте Пальцев выполнил подачу справа, Оздоев пробил головой, а мяч попал в руку Сако. После вмешательства VAR Андрей Прокопов назначил пенальти, который реализовал Лукас Оласа.
Примечательно, что решающий эпизод у ворот хозяев организовали два вышедших на замену футболиста. Пальцев обеспечил доставку мяча с фланга, а Оздоев добавил атаке присутствия в штрафной. Однако сам гол стал следствием нарушения правил, а не систематического превосходства гостей в создании моментов.
Итоговая статистика подчёркивает эту особенность встречи. «Краснодар» больше владел мячом (54% против 46%) и чаще бил по воротам (16:11), однако по попаданиям в створ команды показали одинаковый результат — по два. Шесть ударов гостей были заблокированы. Ростовчане позволяли сопернику завершать атаки, но далеко не всегда предоставляли пространство для качественного удара.
В концовке обе команды могли вырвать победу. Мелёхин после скидки Роналдо пробил мимо цели, а Артём Петров в компенсированное время справился с опасным ударом Батчи со штрафного.
Ничья как показатель прогресса «Ростова»
Кириченко удалось нивелировать преимущество соперника в индивидуальном мастерстве за счёт плотной борьбы в средней линии и эффективного использования флангов. Краснодарцы избежали поражения благодаря активности вышедших на замену футболистов, но так и не добились существенного превосходства по остроте атак.
После 16 туров «Краснодар» с 28 очками занимает четвёртое место, а «Ростов» с 23 баллами располагается на восьмой строчке. Шестого декабря жёлто-синие сыграют на выезде с «Факелом», тогда как подопечные Мусаева примут «Рубин». Для краснодарцев одним из главных вопросов остаётся эффективность позиционного нападения против соперников, способных ограничивать пространство и своевременно вступать в единоборства.
Фото: официальный сайт ФК «Краснодар»