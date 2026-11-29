Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев остался недоволен качеством газона в матче против "Ростова" в 16-м туре РПЛ (1:1).

Фото: ФК "Краснодар"

Тяжело играть на таком поле, этот фактор сказывался очень сильно для обеих команд. С приходом нового тренера " Ростов " начал играть в более вертикальный футбол через низ. Если было бы хорошее поле, я думаю, игра была бы намного интереснее", - заявил Оздоев в эфире "Матч ТВ".

"В любом случае мы добыли очко, но, конечно, хотелось три. Я думаю, что для нас результат не очень, но мы отыгрались, имели еще моменты.Южное дерби между "Ростовом" и "Краснодаром" состоялось сегодня, 29 ноября. Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону и завершился вничью - 1:1. Гости ушли от поражения благодаря точно исполненному пенальти на 71-й минуте игры.Краснодарская команда набрала 28 очков и осталась на четвертом месте в турнирной таблице. В последних десяти турах чемпионата "быки" одержали одну победу.