Тяжело играть на таком поле, этот фактор сказывался очень сильно для обеих команд. С приходом нового тренера "Ростов" начал играть в более вертикальный футбол через низ. Если было бы хорошее поле, я думаю, игра была бы намного интереснее", - заявил Оздоев в эфире "Матч ТВ".
Южное дерби между "Ростовом" и "Краснодаром" состоялось сегодня, 29 ноября. Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону и завершился вничью - 1:1. Гости ушли от поражения благодаря точно исполненному пенальти на 71-й минуте игры.
Краснодарская команда набрала 28 очков и осталась на четвертом месте в турнирной таблице. В последних десяти турах чемпионата "быки" одержали одну победу.