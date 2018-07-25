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Перед "Енисеем" стоит задача избежать стыковых матчей
Руководство красноярского футбольного клуба "Енисей" поставило перед командой задачу занять место не ниже 12-го в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги . Об этом ТАСС сообщил директор клуба Денис Рубцов.
"Задача - любое место, не ниже 12-го", - сказал он.
"Бюджет команды очень деликатный, но он достаточный для того, чтобы играть в премьер-лиге. Он стабильный. Мы играем за деликатные деньги, но их хватает, потому что мы тратим их только на футбол", - подчеркнул Рубцов.
"Енисей" в сезоне-2017/18 занял третье место в Футбольной национальной лиге и по результатам стыковых матчей с махачкалинским "Анжи" впервые в истории вышел в премьер-лигу.
"Задача - любое место, не ниже 12-го", - сказал он.
"Бюджет команды очень деликатный, но он достаточный для того, чтобы играть в премьер-лиге. Он стабильный. Мы играем за деликатные деньги, но их хватает, потому что мы тратим их только на футбол", - подчеркнул Рубцов.
"Енисей" в сезоне-2017/18 занял третье место в Футбольной национальной лиге и по результатам стыковых матчей с махачкалинским "Анжи" впервые в истории вышел в премьер-лигу.
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